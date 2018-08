HELMA Eigenheimbau AG steigert Ergebnis in H1 2018 um 23 Prozent DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis HELMA Eigenheimbau AG steigert Ergebnis in H1 2018 um 23 Prozent 23.08.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. HELMA Eigenheimbau AG steigert Ergebnis in H1 2018 um 23 Prozent Lehrte, 23. August 2018 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat heute ihren Halbjahresbericht 2018 veröffentlicht und berichtet darin über einen signifikanten Ergebnisanstieg. Ausgehend von im Berichtszeitraum erwirtschafteten Konzern-Umsatzerlösen von 96,6 Mio. EUR (H1 2017: 110,1 Mio. EUR) konnte das Halbjahresergebnis vor Steuern (EBT) auf 7,0 Mio. EUR (H1 2017: 5,7 Mio. EUR) gesteigert werden. Nach Abzug der Ertragsteuern sowie der Ergebnisanteile anderer Gesellschafter verbleibt ein Konzernergebnis nach Anteilen Fremder von 4,9 Mio. EUR (H1 2017: 4,0 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich entsprechend von 1,00 EUR auf 1,23 EUR. Dies entspricht einem Plus von 23 %. Ursächlich für die trotz rückläufiger Umsatzerlöse erreichte Ergebnissteigerung ist eine höhere erzielte Marge bei einer Vielzahl von Bauträgerprojekten. Wie in den Vorjahren wird der HELMA-Konzern auch in 2018 witterungs- und projektbedingt einen Großteil des Jahresergebnisses in der zweiten Jahreshälfte erwirtschaften. Prognose bestätigt: Mit Blick auf die bestehende Projektpipeline und die erfreuliche Margenentwicklung im ersten Halbjahr 2018 bestätigt der Vorstand seine für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 abgegebene Prognose. Diese sieht bei zweistellig prozentualen Steigerungsraten für das Geschäftsjahr 2018 ein Konzern-EBT in einer Bandbreite von 21,0 - 22,5 Mio. EUR und für 2019 von 23,5 - 26,0 Mio. EUR vor. Der vollständige Halbjahresbericht 2018 steht auf der Internetseite des Unternehmens (www.ir.HELMA.de) sowie unter folgendem Direktlink zum Download bereit: http://ir.helma.de/download/companies/helmaeigenheimbau/Quarterly%20Reports/DE000A0EQ578-Q2-2018-EQ-D-00.pdf Über die HELMA Eigenheimbau AG: Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. IR-Kontakt: Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender Tel.: +49 (0)5132 8850 345 E-Mail: ir@helma.de 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG Zum Meersefeld 4 31275 Lehrte Deutschland Telefon: +49 (0)5132/8850-0 Fax: +49 (0)5132/8850-111 E-Mail: info@helma.de Internet: www.helma.de ISIN: DE000A0EQ578 WKN: A0EQ57 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716445 23.08.2018

ISIN DE000A0EQ578

AXC0052 2018-08-23/08:30