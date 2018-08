Goldman Sachs hat 1&1 Drillisch wegen des geplanten gemeinsamen Glasfaserausbaus von United Internet und der Deutschen Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Anleger einiger deutscher Telekomunternehmen seien nun verunsichert hinsichtlich der Ausschüttungen, des Wachstums und künftiger Investitionen, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Nichtsdestotrotz haben der Internet- und Telekomkonzern United Internet und seine Tochter 1&1 Drillisch seines Erachtens die Flexibilität, zwischen Ausbau, Kauf oder Anmietung von Netzwerkapazitäten zu wählen, was die Gefahr wertzerstörender Investitionen verringern dürfte. Drillisch biete nach wie vor signifikantes Wachstum./ck/zb Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-08-23/08:44

ISIN: DE0005545503