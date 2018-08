Der Schweizer Pharmakonzern hat am Donnerstag positive News zu seinem Wirkstoffkandidaten Alpelisib bei der Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs (HR+/HER2-fortgeschrittener Brustkrebs mit einer PIK3CA-Mutation) veröffentlicht. Wie Novartis mitteilte, habe der alpha-spezifische PI3K-Inhibitor in der Phase-3-SOLAR-1-Studie den primären Endpunkt erreicht. Zudem wurde eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens erzielt. Wie der Konzern erklärte, weisen annähernd 40 Prozent der Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs eine PIK3CA-Mutation auf. Samit Hirawat, Head Novartis Oncology Global Drug Development, zeigt sich zuversichtlich: "BYL719 ist der einzige alpha-spezifische PI3K-Inhibitor und der erste, der einen möglichen höheren Nutzen und eine gute Verträglichkeit für Patienten zeigt." Novartis will nun Gespräche mit den Zulassungsbehörden weltweit aufnehmen.

