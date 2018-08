DAX-Analyse am Morgen: Erholung mit Tücken

Die gute Nachricht zuerst: Der deutsche Leitindex setzte die positive Serie am dritten Tag in Folge fort, brachte aber nur ein minimales Plus von 0,01% über die Ziellinie. Als Erfolg kann der gestrige Mittwoch daher nicht verbucht werden, zumal die Gewinnwarung und der anschließende Aktiencrash bei Continental schwer auf den restlichen Blue Chips lastete. So gerieten vor allem die Autobauer unter Druck, die zwischen 1,4% und 0,8% abgegeben mussten. Immerhin: aus charttechnischer Sicht bleibt beim DAX (noch) alles beim Alten:

Mit der 12.400er-Marke direkt vor Augen, hat der Index weiterhin gute Chancen, jetzt auch den Doppel-Widerstand aus März-Tops und Volumenkante bei 12.425/12.450 zu überbieten. Sobald der Ausbruch über diese Hürde auf Schlusskursbasis glückt, hätten die Kurse freie Bahn bis an die wichtige 12.600er-Schlüsselstelle. Kann auch dieser Bremsbereich überwunden werden, stünde einem schnellen Sprint an, idealerweise über die 200-Tage-Linie nichts mehr im Weg.

