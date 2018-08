Einhell Germany AG: Umsatz und Ergebnis steigen im ersten Halbjahr 2018 auf Rekordhoch DGAP-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis Einhell Germany AG: Umsatz und Ergebnis steigen im ersten Halbjahr 2018 auf Rekordhoch 23.08.2018 / 09:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Information der Einhell Germany AG Umsatz und Ergebnis steigen im ersten Halbjahr 2018 auf Rekordhoch Rekordumsatz Die innovativen Produkte für Heim- und Handwerker haben beim weltweit agierenden Einhell-Konzern die Umsätze auch im zweiten Halbjahr deutlich steigen lassen. Vor allem die kabellosen Akkugeräte aus dem Power X-Change Programm werden von den Kunden ausgezeichnet angenommen. Im ersten Halbjahr 2018 erzielte der Einhell-Konzern Umsätze in Höhe von EUR 309,6 Mio. (i. Vj. EUR 280,5 Mio.). Obwohl die Umsätze durch Währungseffekte mit EUR 12,8 Mio. negativ beeinflusst wurden konnten die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 10,4% gesteigert werden. Deutliche Ergebnissteigerung Von Januar bis Juni 2018 erzielte der Einhell-Konzern ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von EUR 23,7 Mio. (i. Vj. EUR 19,2 Mio.). Die Rendite vor Steuern beträgt 7,7% (i. Vj. 6,8%). Die Effekte aus der Purchase Price Allocation (PPA) betragen EUR 0,8 Mio. Ohne Berücksichtigung der PPA-Effekte ergäbe sich ein Ergebnis vor Ertragsteuern von EUR 24,5 Mio. sowie eine Rendite vor Steuern von 7,9%. Die Ergebnissituation hat sich damit gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert. Der Konzernjahresüberschuss nach Minderheiten beträgt im Berichtszeitraum EUR 17,0 Mio. (i. Vj. EUR 12,4 Mio.). Das Ergebnis je Aktie errechnet sich mit EUR 4,5 je Aktie (i. Vj. EUR 3,3 je Aktie). Landau/Isar, 23. August 2018 Der Vorstand 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Telefon: +49 (0)9951-942-166 Fax: +49 (0)9951-942-293 E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com Internet: www.einhell.com ISIN: DE0005654933, DE0005654909 WKN: 565493, 565490 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716697 23.08.2018

