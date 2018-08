Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000), Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, steigerte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 sowohl den Umsatz als auch das EBITDA.

Der Konzernumsatz erhöhte sich währungsbereinigt um 3,3 % auf 107,9 Mio. EUR im Vergleich zu 104,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA stieg bereinigt um Währungseffekte und erste Aufwendungen für das ACT-Projekt JUMP um 22,1 % auf 15,5 Mio. EUR gegenüber 12,7 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017. Das Konzernergebnis erreichte im ersten Halbjahr 2018 3,1 Mio. EUR im Vergleich zu 2,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie steigt damit auf 0,20 EUR im Vergleich zu 0,13 EUR im ersten Halbjahr 2017.

ACT führt FP zu nachhaltigem profitablem Wachstum

Vor 18 Monaten startete FP mit der Umsetzung der Wachstumsstrategie ACT. FP greift im Kerngeschäft an, begleitet seine Kunden von der analogen in die digitale Welt und transformiert den Konzern zu einem dynamischen Wachstumsunternehmen. Die Geschäftsentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2018 zeigt: Die wesentlichen Annahmen der ACT-Strategie treffen unverändert zu. Die getroffenen Maßnahmen führen FP in Richtung nachhaltigen profitablen Wachstums und zur Erreichung der kommunizierten Ziele: Im Jahr 2020 will FP einen Konzernumsatz von 250 Mio. EUR mit einer EBITDA-Marge von 17 % erreichen, bis zum Jahr 2023 sollen der Umsatz auf 400 Mio. EUR und die EBITDA-Marge auf 20 % steigen.

Die Planungen zur Neuaufstellung des Konzerns im Rahmen des zentralen ACT-Projekts JUMP sind abgeschlossen. FP beginnt jetzt mit der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen werden wie geplant und angekündigt in den kommenden beiden Quartalen das Ergebnis verstärkt belasten. JUMP setzt zusätzliche Potenziale frei, um Wachstumschancen erfolgreicher zu nutzen und die Profitabilität nachhaltig zu steigern.

Im Rahmen der Wachstumsstrategie ACT treibt FP neben JUMP derzeit neun weitere Projekte zur Umsatz- und Ergebnissteigerung voran. Darunter fallen die Entwicklung einer neuen Generation der PostBase Frankiermaschinen, die weitere Entwicklung und den globalen Roll-out des Kundenportals discoverFP nebst innovativen Lösungen, die darüber angeboten werden sollen, die Erweiterung des Funktionsumfangs der Signaturlösung FP Sign und deren Vermarktung sowie die Markteinführung von Produkten für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...