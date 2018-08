Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Gemeinsame Investitionen der 1&1-Drillisch-Mutter United Internet mit der Deutschen Telekom in den Glasfaserausbau wären positiv, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So könnten United Internet und 1&1 Drillisch ihre Netzwerkökonomie verbessern./ck/zb Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

