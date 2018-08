init innovation in traffic systems SE: Personalia / Neuer Finanzvorstand bestellt - erste Frau im init-Vorstand DGAP-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Personalie init innovation in traffic systems SE: Personalia / Neuer Finanzvorstand bestellt - erste Frau im init-Vorstand 23.08.2018 / 11:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Karlsruhe, 23. August 2018. Der Aufsichtsrat der init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) hat einen neuen Finanzvorstand bestellt. Jennifer Bodenseh übernimmt mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 diese Position und tritt damit die Nachfolge von Dr. Hans Heribert Bäsch an, der - wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Juli 2018 angekündigt - das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Frau Bodenseh startete ihre berufliche Karriere 2009 bei init und leitete bislang als Prokuristin bereits die Abteilung Financial Services mit den Teams Accounting, Information Management und Controlling. Zudem übernahm sie im Zuge einer krankheitsbedingten Vertretung bereits die Aufgaben des Finanzvorstands. Daneben war sie verantwortlich für die Weiterentwicklung und Neueinführung interner Systeme sowie die Durchführung von Akquisitionsprojekten. «Jennifer Bodenseh hat sich in den vergangenen Jahren als Finanzexpertin profiliert und als Mitglied des inneren Führungskreises bereits maßgeblich an erfolgreichen Entscheidungen mitgewirkt. Wir freuen uns, dass wir mit ihr nicht nur die erste Frau für den Vorstand der init innovation in traffic systems SE gewinnen konnten, sondern auch eine Führungskraft, die bei init ausgebildet wurde», begründet der Aufsichtsrat seine Entscheidung. Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com 23.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716769 23.08.2018 CET/CEST

ISIN DE0005759807

