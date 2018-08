The mergers below will take effect on Nasdaq Copenhagen. The last day of trading shares in the discontinuing sub-fund is 24 August 2018. Discontinuing sub-fund ISIN: DK0010310077 ----------------------------------------------------------------------- Name: BankInvest BankInvest Basis Globale Aktier Etik A ----------------------------------------------------------------------- Last day of trading: 24 August 2018 ----------------------------------------------------------------------- Short name: BAIGLAEA ----------------------------------------------------------------------- Orderbook ID: 28530 ----------------------------------------------------------------------- Continuing sub-fund ISIN: DK0015773873 --------------------------------------------------------------------- Name: BankInvest BankInvest Basis Globale Aktier A --------------------------------------------------------------------- Short name: BAIBGAKTA --------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 20077 --------------------------------------------------------------------- Discontinuing sub-fund ISIN: DK0060003044 --------------------------------------------------------- Name: BankInvest Virksomhedsobl IG Etik A --------------------------------------------------------- Last day of trading: 24 August 2018 --------------------------------------------------------- Short name: BAIVOIGEA --------------------------------------------------------- Orderbook ID: 36318 --------------------------------------------------------- Continuing sub-fund ISIN: DK0010296813 ---------------------------------------------------------------- Name: BankInvest Virksomhedsobligationer IG A ---------------------------------------------------------------- Short name: BAIVOIGA ---------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 363221 ---------------------------------------------------------------- Discontinuing sub-fund ISIN: DK0010266741 -------------------------------------------------- Name: BankInvest Globalt Forbrug A -------------------------------------------------- Last day of trading: 24 August 2018 -------------------------------------------------- Short name: BAIGFA -------------------------------------------------- Orderbook ID: 5016 -------------------------------------------------- Continuing sub-fund ISIN: DK0060293538 --------------------------------------------------------- Name: BankInvest Højt Udbytte Aktier A --------------------------------------------------------- Short name: BAIHUAA --------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 81326 --------------------------------------------------------- For yderligere information kontakt: Morten Østergaard, Surveillance, tlf. 33 93 33 66 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=689704