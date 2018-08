marktEINBLICKE um 12: Sorgt ausgerechnet Donald Trump für eine Marktberuhigung?

Aus einer merklichen Entspannung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit scheint es so schnell erst einmal nichts zu werden, was den DAX am Donnerstagmittag belastet. Die gute Nachricht ist, dass in den USA bald gewählt wird und Donald Trump irgendeine beruhigende Erfolgsmeldung wie die Waffenruhe im Zollstreit mit der EU oder den Handschlag mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un präsentieren möchte.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX 0,0% 12.381 MDAX 0,4% 26.795 TecDAX 0,9% 2.962 SDAX 0,2% 12.304 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.415

Die Topwerte im DAX sind adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0), SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) und Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000). Dagegen geht der Ausverkauf nach der gestrigen Gewinnwarnung bei Continental weiter.

