Barclays hat Adyen nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Der Wirecard-Rivale habe ein starkes erstes Halbjahr hinter sich, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei aber vor allem wegen der relativ schwachen Vergleichswerte aus dem Vorjahr der Fall gewesen. Mehrheitlich nämlich resultiere das Volumenwachstum aus der bereits bestehenden Infrastruktur, was normalerweise die Renditen schmälere. Das zweite Halbjahr werde wegen der schwerer erreichbaren Vergleichswerte daher härter werden./ck/ag Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-08-23/12:09

ISIN: NL0012969182