Der TV-Modelwettbewerb für kurvige Frauen



- Ausstrahlung: Donnerstag, 23. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die neue Woche steht bei "Curvy Supermodel" unter einem ganz besonderen Motto: Moulin Rouge! Neben spannenden Walks und dem ersten Shooting mit einem Male-Model dürfen sich die jungen Frauen auf eine Überraschung freuen: Ein Social-Media-Coaching mit Curvy Model Sarina Nowak.



Die fünfte Folge von "Curvy Supermodel" steht im ganz Zeichen von Moulin Rouge. Die Kandidatinnen dürfen sich auf neue Herausforderungen in tollen Outfits freuen. Juror Oliver Tienken hat sich für den ersten Walk Choreografien ausgedacht, die er mit den Kandidatinnen trainiert und einstudiert. Wer wird bei dem Walk überzeugen?



Im Anschluss wartet eine Überraschung auf die Nachwuchs-Models. Sarina Nowak ist nicht nur als Curvy Model, sondern auch als Influencerin sehr erfolgreich. Sie nutzt die sozialen Medien perfekt für sich und erklärt den Kandidatinnen, wie es funktioniert und worauf man achten sollte. Zudem hat Sarina sich noch eine Challenge für die Kandidatinnen überlegt, bei der es auf Vorstellungskraft und Kreativität ankommt.



Die letzte Aufgabe der Woche bereitet einigen Kandidatinnen Kopfzerbrechen - vor allem den vergebenen Frauen kostet sie viel Überwindung. Denn das Motto des Walks lautet "Frisch verliebt" und die Nachwuchs-Models müssen zum ersten Mal mit einem Male Model performen und sich selbst eine Choreografie ausdenken.



"Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig.": Neue Folge am Donnerstag, den 23. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Über "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig"



Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashion in "großen Größen". Die Branche braucht ständig neue Gesichter und Models mit "Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steile Karriere. Mit dem TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." bietet RTL II ihnen die Chance ihres Lebens und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die Juroren Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken begleiten die Kandidatinnen bei typischen Aufgaben und Herausforderungen aus dem Curvy Model Business. Jede Woche sinkt die Zahl der Hoffnungsvollen, bis im großen Finale für eine von ihnen die Erfolgskurve in ungeahnte Höhen schießt. Doch der Weg zum Sieg ist hart und auch für Curvy Models gilt: Disziplin ist Grundvoraussetzung für eine steile Karriere und nicht jede Kandidatin hat das Zeug zum Model.



