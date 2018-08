Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Infineon, Continental, Volkswagen, Tesla, BYD, Millennial Lithium und Medigene. Die längste Aktien-Rallye der Geschichte begann am 9. März 2009. Und die mit Abstand beste DAX-Aktie der vergangenen neun Jahre war Infineon. Damals war sie für gerade einmal 0,38 Euro zu haben, die Rendite bis zum heutigen Tag summiert sich auf stolze 5.600 Prozent. Und es ist noch mehr drin. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die Warnung und den Kurssturz bei Continental, der auch die Aktie von Volkswagen mit nach unten gezogen hat, um neue Schlagzeilen bei Tesla, die weiteren Perspektiven von BYD und um die starken Kurssteigerungen bei Millennial Lithium und Medigene.