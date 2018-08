Frankfurt am Main (ots) - Erneut steht der FC Bayern München an der Spitze des Bundesliga-Performance-Checks von HORIZONT (dfv Mediengruppe). Den 2. Platz sichert sich - ebenfalls erneut - Borussia Dortmund. Allerdings mit deutlich größerem Abstand zum Rekordmeister als in den Vorjahren: Waren die Nord-Rheinwestfalen in den vergangenen Jahren immer näher an die Bayern herangerückt, so ist der Abstand zur Nummer 1 im Jahr 2018 wieder größer geworden. Zum großen Verlierer gerät dieses Mal der VfL Wolfsburg: Die Mannschaft erzielt mit Abstand die wenigsten Punkte.



So können die Niedersachsen von möglichen 1050 Punkten in insgesamt sieben Kategorien lediglich 587 Punkte für sich verbuchen und sind damit nicht nur im Gesamt-Ranking die Nummer 18, sondern auch in den drei Kategorien Management, Marke und Fans. Auch der Sponsor der Volkswagen-Werkself trägt seinen Teil zum Negativ-Image bei: Lag der VfL im Vorjahr in dieser Kategorie noch auf Rang 6, so kommt er dieses Jahr nur noch auf Platz 11.



An der Spitze hingegen bleibt alles ziemlich gleich: Der FC Bayern sammelt insgesamt 945 Punkte ein. Das sind zwar 11 Punkte weniger als 2017, genügt aber für einen souveränen 1. Platz. Nicht zuletzt weil Verfolger Borussia Dortmund dieses Jahr nicht so gut abschneidet: 908 Punkte vergeben die Juroren für die Schwarz-Gelben (Vorjahr: 930 Punkte). 2017 waren sie bis auf 26 Punkte an die Münchner herangekommen, nun setzen sich diese wieder weiter ab. Lediglich in der Kategorie Fans werden die Dortmunder Anhänger (139 Punkte) klar besser bewertet als die bayerischen (115 Punkte).



Auffällig wenig Bewegung ist im breit aufgestellten Tabellenmittelfeld zu erkennen: Den größten positiven Sprung nach oben macht Werder Bremen, das sich von Rang 11 auf Rang 8 verbessert. Die Aufsteiger 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf (Rang 15) nehmen auf Anhieb vergleichsweise gute Positionen ein. Vor allem dem Club trauen die Juroren einiges zu (646 Punkte, Rang 13).



Für den HORIZONT Bundesliga-Performance-Check bewerten seit 2001 jährlich 15 Experten aus Unternehmen, Medien und Agenturen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 18 Erstligisten. Die sieben Kategorien Management, Marke, Stadion, Sponsoren, Fans, Serviceorientierung und Teamperspektive benoten sie dabei mit jeweils bis zu 10 Punkten. Die Ergebnisse veröffentlicht HORIZONT in der aktuellen Ausgabe Nr. 34/2018.



OTS: Horizont newsroom: http://www.presseportal.de/nr/35681 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_35681.rss2



Pressekontakt: dfv Mediengruppe Unternehmenskommunikation Telefon +49 69 7595-2051 Telefax +49 69 7595-2055 presse@dfv.de http://www.dfv.de