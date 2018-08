Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating AG hat am 23.08.2018 das Rating der Abertis Infraestructuras, S.A. auf BBB+ "Watch uncertain" gesetzt, so die Creditreform Rating AG.Der Einsturz der Autobahnbrücke in Genua am 14. August 2018, die vom Autobahnbetreiber Atlantia, S.p.A. betrieben werde, könnte die Übernahme von Abertis Infraestructuras, S.A. durch Hochtief-ACS und Atlantia, S.p.A. erheblich beeinflussen. Die Auswirkungen dieses Ereignisses auf die Bonität des Unternehmens sei derzeit deshalb ungewiss. Aus diesem Grund werde das Corprorate Issuer Rating der Abertis Infraestructuras, S.A. bis auf Weiteres mit einem "Watch uncertain" versehen. (23.08.2018/alc/n/a) ...

