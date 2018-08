GOLD: Short-Positionen so groß wie nie zuvor!

Große Spekulanten wetten mit Rekordbeträgen auf einen weiteren Einbruch beim Goldpreis. Kommt es jetzt zu einem Short-Squeeze und einer großen Erholung?

Hedgefonds und andere große Spekulanten wetten mit Milliardenbeträgen auf einen weiteren Rückgang beim Goldpreis und haben ihre Short-Wetten zuletzt noch deutlich aufgestockt.

Dies zeigt der wöchentliche Commitment of Traders-Report (CoT-Report) der US-Regulierungsbehörde CFTC, in dem die Positionen bei Terminmarktgeschäften unterschiedlicher Kategorien von Marktteilnehmern offengelegt werden. Der jüngste CoT-Report bezieht sich auf den 14. August, also den Dienstag vor einer Woche und wurde am Freitag (17. August 2018) veröffentlicht.

Betrachtet man die Bruttopositionen der großen Spekulanten, also Long- und Short-Positionen getrennt, so haben im Gold-Future die Short-Positionen, also die Wetten auf fallende Kurse, mit mehr als 215.000 Kontrakten zuletzt sogar den höchsten Stand aller Zeiten erreicht. Dies zeigt auch die folgende Abbildung, die auf Basis des CoT-Widgets auf der Investment- und Analyseplattform Guidants erstellt wurde.

