Die Peach Property Group baut ihr operatives Geschäft mit einer signifikanten Gewinnsteigerung in H1-2018 erfolgreich aus: So fuhr der auf die Bestandshaltung in Deutschland spezialisierte Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien ein Plus beim Halbjahresnettoergebnis von rund zwei Dritteln auf 26,5 Mio. CHF ein. Das Betriebsergebnis (EBITDA) legte indes sogar um 72% auf 37,1 Mio. CHF zu. Ausschlaggebend ...

