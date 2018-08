Die Special Situations werden immer interessanter. Die Einbrüche waren teilweise markant, ohne dass es wirklich triftige Gründe gab. Die Ursache sind die engen Märkte. DR. HÖNLE steht für sehr anspruchsvolle UV-Technik und hatte auch mit über 470 Mio. € Marktwert für einen Umsatz von 102 Mio. € überzogen. Jetzt sind es noch 370 Mio. €, also rd. 100 Mio. € weniger. HÖNLE steht für umfangreiche Anwendungen in der UV-Technik. Die Anwendungssektoren sind vielfältig und reichen von kleinen Privatgeräten bis zur industriellen Fertigung. HÖNLE arbeitet mit einer Eigenkapitalquote von 68 % und einer Bruttorendite von 15 %. Das KGV von 19 ist auf keinen Fall überdreht. 65 % der Aktien sind im Streubesitz. Nutzen Sie die scharfe Korrektur der letzten zwei Wochenfür einen sofortigen Kauf als Anfangsposition, um anschließend nachzulegen. Die Tagesumsätze bewegen sich ebenfalls im sehr niedrigen Bereich um etwa 3 Mio. €. Kaufbasis also 58/65 € !



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 34 vom 25.08.2018! Die komplette Ausgabe und weitere Themen finden Sie auch unter www.BoersenKiosk.de oder in der APP im Einzelkauf!



Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.:++ Nervosität ist kein Ersatz fürs Denken++ WIRECARD ist zurzeit der Star des ganzen Marktes++ HYPOPORT: beeindruckende Entwicklung!++ TABELLE: Kauflimits und Zielkurse für 15 Small Caps++ VTG: Einigung mit den Kartellbehörden++ TELE COLUMBUS fiel total ins Loch++ COMET: Zu früh investiert!++ Wall Street: Der Herbst wird spannend