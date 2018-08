Weiterstadt (ots) -



- Tschechische Marke unterstützt SPORT BILD Award erneut als Mobilitätspartner und präsentiert auch 2018 den Preis für die ,Überraschung des Jahres' - SKODA chauffiert Preisträger und Gäste im SUPERB stilvoll zum Galaabend in Hamburg - Nominiert sind zahlreiche prominente Sportgrößen wie Toni Kroos, Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber und Laura Dahlmeier - SKODA engagiert sich in zahlreichen Disziplinen als Partner des Sports



SKODA fährt beim SPORT BILD Award ins Rampenlicht. Die tschechische Traditionsmarke unterstützt die Gala in Hamburg zum wiederholten Mal als Mobilitätspartner und präsentiert erneut die Auszeichnung in der Kategorie ,Überraschung des Jahres'. Die Preisträger und Gäste fahren im SKODA SUPERB zum roten Teppich vor.



Bereits zum 16. Mal ehrt Europas führende Sportzeitschrift SPORT BILD Athletinnen und Athleten, die im zurückliegenden Jahr mit außerordentlichen Leistungen und Auftritten überzeugten. Die Preisverleihung findet am 27. August in der Fischauktionshalle in Hamburg statt. Der SPORT BILD Award wird in acht Kategorien verliehen, darunter ,Star des Jahres' und ,Vorbild des Jahres'. Zu den Nominierten zählen unter anderem Fußballstar Toni Kroos, der zum dritten Mal in Folge mit Real Madrid die Champions League gewann, Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber und Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger. SKODA präsentiert traditionell den Preis für die ,Überraschung des Jahres'.



SKODA SUPERB fährt die Stars zur Preisverleihung



Wie bereits in den Vorjahren unterstützt SKODA den SPORT BILD Award mit einem exklusiven Shuttle-Service. Auf dem Weg zur Gala profitieren Gäste und Preisträger an Bord des SUPERB vom großzügigen Platzangebot, hohem Komfort und vorbildlicher Funktionalität. Mit seinem ausdrucksstarken und eleganten Design macht das Flaggschiff der Marke auch auf dem roten Teppich eine ausgezeichnete Figur. Darüber hinaus überzeugt der SKODA SUPERB mit seinen inneren Werten: Modernste Assistenzsysteme aus höheren Fahrzeugklassen sorgen für noch mehr Sicherheit und Komfort. Zudem ermöglicht das fortschrittliche Konnektivitätsangebot eine nahtlose Verbindung mit dem Internet - so wird der SKODA SUPERB mit Highspeed-Internetzugang zum Hotspot auf Rädern.



SKODA fördert den Breiten- und Spitzensport auf vielen Ebenen



SKODA engagiert sich auf vielen Ebenen als Partner des Sports. So war der Autohersteller in diesem Jahr zum 15. Mal offizieller Partner und Fahrzeugpartner der Tour de France. Als ,Motor des Radsports' unterstützt das Unternehmen weitere internationale Radrennen wie zum Beispiel die Spanien-Rundfahrt (,Vuelta'). SKODA AUTO Deutschland fördert zahlreiche Jedermann-Radrennen und schickt dabei regelmäßig auch sein SKODA Veloteam an den Start. In diesem Jahr ist SKODA AUTO Deutschland zudem Hauptsponsor der Deutschland-Tour, dem wichtigsten deutschen Profi-Radrennen.



Seit 2017 pflegt SKODA AUTO Deutschland eine Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und mobilisiert beispielsweise die DEB-Offiziellen um Präsident Franz Reindl mit 19 Fahrzeugen. Im Rahmen der DEB-Länderspiele ist SKODA auf allen Kommunikationskanälen vertreten. Das Markenlogo ziert den Mittelkreis beim Deutschland Cup und bei allen Heimländerspielen. Auf internationaler Bühne ist SKODA seit 26 Jahren offizieller Hauptsponsor und Fahrzeugpartner der IIHF Eishockey-WM. Mit diesem längsten Sponsoring einer Weltmeisterschaft hat es die tschechische Marke ins Guinness Buch der Weltrekorde geschafft.



