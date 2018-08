Auch nach dem jüngsten Urteil im Glyphosat-Prozess sieht Bayer-Chef Werner Baumann keinen Anlass zu einer Neubewertung der 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto. "Die Sicherheitsbewertung von Glyphosat hat sich seit dem Zeitpunkt der Übernahme nicht verändert", sagte Baumann dem Handelsblatt in einem Interview. Er stellte zudem klar, dass zum Zeitpunkt der Übernahmeankündigung "der Umfang der Klagen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen, noch nicht absehbar war". Es gebe keinen Grund, "jetzt in Nervosität oder operative Hektik auszubrechen", sagte Baumann dem Handelsblatt weiter. "Fakt ist: An der zwingenden Logik der Übernahme von Monsanto, am Wertschaffungspotenzial für unsere Aktionäre, an der Attraktivität des Agrarmarkts und an unseren kommunizierten Zielen hat sich überhaupt nichts geändert."

