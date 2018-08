Die Total Compensation Lösung von beqom wird von drei Millionen Nutzern in mehr als 160 Ländern eingesetzt. Sie zentralisiert und automatisiert alle Vergütungs- und Leistungselemente für das Unternehmen und ermöglicht so eine globale Skalierung und strategische Agilität

beqom ein Anbieter cloudbasierter Vergütungssoftware hat seine Total Compensation Lösung exklusiv auf Microsoft Azure entwickelt und aufgesetzt, um Fortune 500-Unternehmen weltweit einen umfassenden End-to-End-Vergütungsmanagement-Ansatz bereitzustellen. Auch das Microsoft Worldwide Incentive Compensation (WWIC) Team nutzt die beqom-Lösung und erhält dadurch die nötige Flexibilität, um sämtliche, täglich anfallende Vergütungsprozesse seiner globalen Vertriebsmannschaft in über 100 Ländern zu koordinieren.

"Die weltweit größten Unternehmen verwalten sämtliche Vergütungsprozesse ihrer Mitarbeiter über beqom", so Fabio Ronga, CEO von beqom. "Um diesen Bedarf uneingeschränkt zu gewährleisten und abzudecken, war es für beqom notwendig, sich auf eine Enterprise-Cloud-Plattform aufzusetzen, die die benötigte Flexibilität, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und vor allem die Compliance mit den jeweiligen länderspezifischen Governance- und Sicherheitsvorschriften bietet und die von Unternehmen problemlos implementiert werden kann. Deshalb entschied sich beqom für die Entwicklung der Total Compensation Lösung des Unternehmens auf Microsoft Azure."

Mit der Total Compensation Lösung ist das WWIC-Team jetzt in der Lage, Milliarden von Dateninformationen über die gesamte Vertriebsstruktur sowie sämtlicher Verkäufer zu erfassen und diese in einer zuvor noch nie dagewesenen Skalierungspräzision und mit höchster Geschwindigkeit zuzuordnen. Microsoft-Mitarbeiter profitieren durch die Einführung, da sie ab sofort jederzeit Einblicke in ihren aktuellen Status bezüglich Vergütungs- und Leistungsdaten haben.

"Das Replatforming bzw. die Übertragung von Sales Incentices-Daten auf eine neue Plattform ist für jedes Unternehmen ein riesengroßes Unterfangen. Und bei der Größenordnung und Komplexität von Microsoft war das eine unglaublich schwierige Aufgabe. Die problemlose Umsetzung wäre ohne die enge Zusammenarbeit mit dem beqom-Team nicht möglich gewesen", erklärt WWIC General Manager Mamata Bhopatkar. "Mit beqom können wir jetzt mit einer Geschwindigkeit skalieren wie nie zuvor. Und da die beqom-Lösung auf Microsoft Azure aufsetzt, genießen wir jetzt auch die nötige Agilität und Flexibilität. Das ist ein riesiger Pluspunkt für uns."

Durch Ausführung der Total Compensation Lösung auf Azure können jetzt auch beqom-Kunden wie Murphy USA, Pepsico und Barclays ihren Mitarbeitern unmittelbare Vorteile und Einblicke in ihre Vergütungs- und leistungsbasierten Incentivedaten bieten. Derzeit verwaltet die Plattform Vergütungen in einer Größenordnung von mehr als 300 Milliarden US-Dollar für über drei Millionen Nutzer in mehr als 160 Ländern.

Dadurch, dass die Total Compensation Lösung auf Azure läuft, profitiert besonders Murphy USA, eines der größten und führenden Einzelhandelsunternehmen in den USA. Das Unternehmen konnte seine sämtlichen Gehalts- und Bonusprozesse für mehr als 9.000 US-Mitarbeiter automatisieren. Daneben liesen sich signifikante Kosteneinsparungen durch Lohnkontrolle, unternehmensweite Gehaltstransparenz und vieles mehr realisieren.

"beqom ist eine Lösung, die uns dabei unterstützt, bei der Entwicklung unserer Vergütungsprozesse an vorderster Front zu stehen. Sie bietet uns Flexibilität, Agilität und die Möglichkeit, unsere internen Prozesse über unsere HR-Abteilung jetzt selbständig abzuwickeln", so David Crump, Senior Manager für Vergütung und Datenanalyse bei Murphy USA.

Über beqom

Happiness is the best driver for success (Glück ist der Schlüssel zum Erfolg).

Wir sind bestrebt, für das Glück unserer Mitarbeiter zu sorgen. beqom bietet den Schlüssel zum Erfolg, indem es seinen Managern erlaubt, die Mitarbeiter und Partner zu führen, zu lenken und zu motivieren. Die cloudbasierte Compensation Plattform von beqom wird in allen Branchensektoren weltweit von mehr als 100 großen Unternehmen wie beispielsweise Microsoft und Vodafone verwendet. Sie trägt allen Leistungs- und Vergütungsaspekten wie Gehaltsrunden, Bonuszahlungen, langfristigen Leistungsanreizen, Provisionen, Vergünstigungen, Sachbezügen und allen Haupttreibern im Rahmen von Employee Performance Management und Sales Performance Management Rechnung. HR- sowie Vertriebs- und Finanzorganisationen nutzen unsere Plattform, um die Leistung, Bindungsrate, Kostenoptimierung und das Glück ihrer Mitarbeiter zu fördern. beqom um Ihre Mitarbeiter glücklich zu machen.

Weitere Informationen unter www.beqom.com

