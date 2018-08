Die Deutsche Euroshop-Aktie steht erheblich unter Druck. Ein Analyst der Berenberg Bank hatte seine Einschätzung revidiert und den Titel (748020) abgestuft. Sein Kurszuiel von 34,50 Euro ist aber inzwischen soweit entfernt, dass er die Aktie nun wieder auf "buy" anheben müsste. Wer nicht direkt bei der Aktie zugreifen will, der kann versuchen via Discount-Zertifikat (CA5DM3) noch günstiger an das dividendenstarke Papier zu kommen. ...

