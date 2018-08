DAX-Anleger wissen immer noch nicht was Sache ist

Am heutigen Donnerstag bewegte sich der DAX kaum vom Fleck. Anleger zeigten sich einmal mehr verunsichert angesichts der Unsicherheiten, für die der chinesisch-amerikanische Handelsstreit sorgt.

Das war heute los. Einerseits wird in Washington verhandelt. Investoren hoffen, dass sich dabei eine Annäherung im festgefahrenen Handelskonflikt der beiden Wirtschaftsmächte ergeben könnte. Gleichzeitig sind jedoch neue US-Zölle auf chinesische Einfuhren im Wert von 16 Mrd. US-Dollar in Kraft getreten. Auf eben diese Zölle möchte die chinesische Regierung relativ zeitnah antworten, was die Chancen auf eine schnelle Einigung schmälert. Entsprechend wissen DAX-Anleger offenbar nicht, welche Richtung sie einschlagen sollen.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX fehlten heute die ganz großen Ausreißer nach oben. Mit einem Kursplus von zeitweise rund 1,5 Prozent gehörte die Infineon-Aktie (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) zu den erfolgreichsten Titeln in der ersten deutschen Börsenliga. Der Münchner Halbleiterkonzern profitierte dabei unter anderem von einem positiven Handelsauftakt an der US-Technologiebörse Nasdaq.

