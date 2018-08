Smiths Detection bietet jetzt eine zuverlässige und genaue Erkennung von Lithium-Batterien als Option für die Scanner vom Typ HI-SCAN 100100V-2is und 100100T-2is. Weitere konventionelle Röntgensysteme werden folgen. Bereits installierte Anlagen können zudem vor Ort nachgerüstet werden. Es handelt sich um das erste Modul aus einer Reihe intelligenter und anpassbarer Algorithmen zur automatischen Erkennung einer immer zahlreicher werdenden Liste von gefährlichen, verbotenen und geschmuggelten Gütern und Substanzen.

Unter Verwendung von Deep Learning arbeitet Smiths Detection mit Kunden für den Aufbau einer umfangreichen Bildbibliothek zusammen, aus der die Algorithmen "lernen" können, viele weitere Objekte zu erkennen. "Die Entwicklung von Lithium-Batterien folgt den Empfehlungen der IATA für gefährliche Güter und richtet sich hauptsächlich an den Luftfrachtsektor", erklärte Matt Clark, VP Technology Product Development, Smiths Detection. "Sie soll der konkreten Gefährdung durch Lithium-Batterien entgegenwirken, die sich entzünden können, wenn sie in der Luft sind. Neben der Erweiterung dieser Option auf ein komplettes Angebot an Röntgensystemen planen wir die Ergänzung dieser verbesserten Erkennungsmöglichkeiten um Waren wie Waffen, brennbare Flüssigkeiten, Geld und Drogen."

Da sie sich besonders für die Kontrolle von Stückgut eignet und bereits bei Luftfrachtabfertigern gefragt ist, war die HI-SCAN 100100-Serie die erste Wahl für die Option der Lithium-Batterie-Detektion.

Aufgrund der Kombination aus hervorragender Leistungsfähigkeit und geringem Platzbedarf ist der Einsatz dieser Scanner überall dort ideal, wo Pakete mit unterschiedlichen Formen und Größen durchleuchtet werden müssen. Zwei 160-kV-Generatoren, die in einem Winkel von 90 Grad zueinander angeordnet sind, sorgen mit horizontalen und vertikalen Ansichten für eine Verkürzung des Prüfprozesses bei dicht gepackten Gütern. Der Steigerung der Effizienz dienen verschiedene Förderbandhöhen und eine maximale Belastbarkeit von 220 kg. Die Scanner der HI-SCAN 100100-Serie entsprechen der EU-Verordnung 2015/1998.

Für das Lithium-Batterie-Set dient ein externer Auswerterechner als Host für die Detektionssoftware, die den zu prüfenden Inhalt analysiert und erkannte Batterien einrahmt. Diese Daten können auf dem Hauptmonitor des Systems oder auf einem zusätzlichen Bildschirm angezeigt werden. Die Ergänzung um diese Detektionsfunktion hat keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der gesamten Bildauswertung und erfordert keinen bzw. nur geringen Schulungsaufwand. Sie ist ab sofort als Option für neue Scanner der HI-SCAN 100100-Serie oder als Upgrade für bereits installierte Geräte erhältlich.

Ende

Smiths Detection

Smiths Detection, Teil der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Erkennung und Überprüfung von Gefahren für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, Verteidigung, städtische Sicherheit und das Militär. Aufgrund unserer mehr als 40-jährigen Erfahrung und Firmengeschichte an vorderster Front sind wir in der Lage, die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor der Bedrohung und illegalen Ein- und Ausfuhr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelware, giftigen Chemikalien und Betäubungsmitteln zu liefern.

Unser Ziel ist ganz einfach die nötige Sicherheit, Unbesorgtheit und Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, auf die sich die Welt verlässt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.smithsdetection.com oder folgen Sie uns auf:

LinkedIn unter www.linkedin.com/company/smiths-detection

YouTube unter www.youtube.com/user/smithsdetectiongroup

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180823005603/de/

Contacts:

Smiths Detection

Media Relations:

Karen Kulinski

Global Marketing Director, Aviation

+49 (0)611 9412 422

karen.kulinski@smithsdetection.com