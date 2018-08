Maternus-Kliniken AG: Bestellung von Herrn Mario Ruano-Wohlers zum Vorstand DGAP-News: Maternus-Kliniken AG / Schlagwort(e): Personalie Maternus-Kliniken AG: Bestellung von Herrn Mario Ruano-Wohlers zum Vorstand 23.08.2018 / 18:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsrat der MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft hat beschlossen, Herrn Mario Ruano-Wohlers zum neuen Vorstand der Gesellschaft zu bestellen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt absehbar den Vorstand um ein weiteres Mitglied zu erweitern. Herr Mario Ruano-Wohlers ist Geschäftsführer der CURA Kurkliniken Seniorenwohn- und Pflegeheime GmbH und seit mehr als 10 Jahren für die CURA-Unternehmensgruppe tätig. Die CURA Kurkliniken Seniorenwohn- und Pflegeheime GmbH ist Mehrheitsaktionär der MATERNUS-Kliniken AG. Frau Ilona Michels scheidet vereinbarungsgemäß aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat der MATERNUS-Kliniken AG dankt Frau Ilona Michels für ihre Tätigkeit und wünscht ihr für den weiteren beruflichen Werdegang alles Gute. Maternus-Kliniken AG Die Maternus-Kliniken AG mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen, das sich seit 1996 im deutschen Gesundheitsmarkt auf die Bereiche Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen sowie Rehabilitations-kliniken konzentriert. Deutschlandweit gehören 23 Einrichtungen zur Maternus-Kliniken AG. Seit 2007 ist sie Teil der Cura Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin. (Ende der Corporate News) Ansprechpartner: Maternus-Kliniken AG Andrea Peters Französische Str. 53 - 55 10117 Berlin Tel.: +49 (0)30-65 79 80-641 Fax: +49 (0)30-65 79 80-650 E-Mail: petersa@cura-ag.com 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Maternus-Kliniken AG Französische Str. 53 - 55 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 65 79 80-0 Fax: +49 (0)30 65 79 80-500 E-Mail: info@maternus.de Internet: www.maternus.de ISIN: DE0006044001, DE0006044001 WKN: 604400, 604400 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717041 23.08.2018

