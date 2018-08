Die Funkwerk AG (WKN: 575314) ist ein Hersteller von Funksystemen für den Bahnverkehr, Infoanzeigen in Bahnhöfen oder Videoüberwachungsanlagen und damit alles andere als ein angesagtes Unternehmen aus den trendigen Branchen Kryptomining oder Fintech. Schaut man auf den Kursverlauf der letzten drei Jahre, sieht das allerdings doch danach aus, denn in den letzten anderthalb Jahren hat sich der Kurs fast versechsfacht. Und das hat seinen Grund natürlich auch in dem vorherigen starken Absturz, als Funkwerk mächtig trudelte und ein Erfolg des Turnarounds nicht ausgemacht war. Doch diesen Zeiten liegen ...

