Während Diesel-Fahrverbote in Stuttgart näherrücken, wollen die Grünen beim Bund Druck in Sachen Nachrüstung machen. "Wenn Bund und Industrie in die Pötte kämen, könnten alle Fahrzeuge mit einer wirksamen Hardware-Nachrüstung von Fahrverboten ausgenommen werden" sagte Landes-Fraktionschef Andreas Schwarz der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag). Nach den Sommerferien soll eine entsprechende Bundesratinitiave eingebracht werden. Ziel ist es, die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass nachgerüstete Fahrzeuge zugelassen werden. Die Kosten soll laut Schwarz die Automobilindustrie tragen, da "die uns diesen Schlamassel eingebrockt hat", wird er in den Zeitungen weiter zitiert./luz/DP/she

