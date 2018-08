The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.08.2018



ISIN



AU000000KBL7

CA18681B1031

CA64151V1040

DE0007788408

US1635232028

US31620MAN65

US46261V1089

XS1778829504