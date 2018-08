Mainfirst senkt Continental AG auf 'Neutral' - Ziel 180 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Continental nach der Umsatz- und Gewinnwarnung von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 180 Euro gesenkt. Der Autozulieferer und Reifenkonzern habe Vertrauen verspielt und die Kostenkontrolle verloren, schrieb Analyst Florian Treisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sieht er keine Gründe für Bewertungspotenzial.

Commerzbank senkt Munich Re auf 'Hold' und Ziel auf 207 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Munich Re von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 220 auf 207 Euro gesenkt. Mit der Erneuerungsrunde 2019 dürfte der Preisdruck im europäischen Rückversicherungssektor wieder zunehmen und die Ergebnisqualität abnehmen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen für die von ihm beobachteten Branchenunternehmen für 2019 um durchschnittlich 3 Prozent und für 2020 um 5 Prozent.

Commerzbank senkt Hannover Rück auf 'Reduce' - Ziel 105 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Hannover Rück von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 112 auf 105 Euro gesenkt. Mit der Erneuerungsrunde 2019 dürfte der Preisdruck im europäischen Rückversicherungssektor wieder zunehmen und die Ergebnisqualität abnehmen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen für die von ihm beobachteten Branchenunternehmen für 2019 um durchschnittlich 3 Prozent und für 2020 um 5 Prozent.

Commerzbank hebt Talanx auf 'Buy' und Ziel auf 37 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Talanx von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 37 Euro angehoben. Die Aktie des Versicherers habe sich im laufenden Jahr unterdurchschnittlich entwickelt und sei derzeit attraktiv bewertet, begründete Analyst Michael Haid sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die Profitabilität im Segment Industrieversicherung zunehmen.

Berenberg senkt Deutsche Euroshop auf 'Hold' - Ziel 34,50 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Euroshop von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39,00 auf 34,50 Euro gesenkt. Der Einkaufszentren-Betreiber habe nur noch begrenzte Wachstumsoptionen, begründete Analyst Kai Klose seine negativere Einschätzung der Aktie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2019 und 2020.

Warburg Research hebt HHLA auf 'Buy' und Ziel auf 22 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat HHLA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 22 Euro angehoben. Die jüngsten Geschäftszahlen des Hafenbetreibers seien zwar recht mau und die Volumentrends enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht jedoch im kommenden Jahr gute Chancen auf Besserung. Dafür spreche die laut einem Medienbericht geplante Verlegung des deutschen Hubs der Reedereiallianz The Alliance von Bremerhaven nach Hamburg.

Baader Bank hebt Zooplus auf 'Buy' - Ziel runter auf 170 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Zooplus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 185 auf 170 Euro gesenkt. Die Bruttomarge des Online-Händlers für Heimtierbedarf habe sich im zweiten Quartal stabilisiert, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich die Profitabilität (EBT-Marge) langsamer verbessern als ursprünglich erwartet, begründete er das niedrigere Ziel.

Barclays hebt Sunrise auf 'Overweight' - Ziel 100 Franken

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Sunrise Communications von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 100 Franken angehoben. Der Schweizer Telekomkonzern sei gut aufgestellt, um wie bereits aktuell von der Möglichkeit zu profitieren, die etablierten Quadruple-Play-Preise (Festnetztelefonie, Mobilfunk, TV und Internet aus einer Hand) zu unterlaufen, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die Freenet-Beteiligung von der alternativen Glasfaser-Infrastruktur in der Schweiz profitiere, die Sunrise auch bereits nutze. Sunrise dürfte weiterhin Marktanteile gewinnen.

Barclays hebt Ziel für Pfizer auf 40 US-Dollar - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pfizer von 38 auf 40 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Transparenz mit Blick auf die Pipeline des Pharmakonzerns sei besser, begründete Analyst Geoffrey Meacham in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seinen Schritt. Das Mittel Tafamidis sei gut in seinem Markt positioniert, was allein aber nicht ausreiche. Er erwarte daher weitere Pipeline-Kandidaten, was wohl über Zukäufe geschehen könnte.

Commerzbank senkt Ziel für Swiss Re auf 95 Franken - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Swiss Re von 105 auf 95 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der Erneuerungsrunde 2019 dürfte der Preisdruck im europäischen Rückversicherungssektor wieder zunehmen und die Ergebnisqualität abnehmen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte seine Gedwinnprognosen für die von ihm beobachteten Branchenunternehmen für 2019 um durchschnittlich 3 Prozent und für 2020 um 5 Prozent.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0265 2018-08-23/21:35