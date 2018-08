Stuttgart (ots) - Es zeichnet sich ab, dass die Bundesregierung keine Hardwarenachrüstung verordnen wird. Dies wird die Kritiker in ihrem Verdacht bestärken, dass die Politik zu viel Rücksicht auf die Autoindustrie nimmt. Doch so einfach ist es nicht. Wer die Berichte der Experten liest, bekommt schnell einen Eindruck, welchen Aufwand es bedeuten würde, Millionen älterer Fahrzeuge nachzurüsten. Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen: Für jedes Modell müssten Katalysatoren entwickelt, genehmigt und eingebaut werden. Das würde viele Jahre in Anspruch nehmen. So viel Zeit hat der Gesetzgeber nicht. Die Luftqualität in den Städten muss schnell besser werden.



