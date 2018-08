Im Trading-Treff-Börsenticker finden Sie Updates und schnelle Informationen für Ihr Trading in der 33. Kalenderwoche. So behalten Sie die Entwicklungen am Aktienmarkt und in der Wirtschaft im Blick. RIB Software SE legt deutlich zu 23.08.2018, 12:00 Uhr - Die RIB Software SE konnte heute im TecDAX deutlich zulegen. Die Aktie profitiert von einem Vertragsabschluss mit einem amerikanischen Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...