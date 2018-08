Lufthansa, E.ON und VW Vzg. mit 6,1% Zinsen und 45% Schutz

Zertifikate, die sich auf mehrere Basiswerte beziehen, bieten risikobereiten Anlegern im Vergleich zu nur auf einem einzelnen Basiswert basierenden Zertifikaten deutlich höhere Renditechancen und Risiken. Für renditeorientierte Anleger, die sich der Risiken dieser "Worst of Strukturen" bewusst sind, bietet die DekaBank derzeit ein Multi Express-Zertifikat Memory mit Airbag auf die drei DAX-Werte E.ON, Deutsche Lufthansa und VW Vzg. zur Zeichnung an.

6,10% Zinsen, 45% Schutz, sinkende Tilgungsschwellen

Die am 7.9.18 festgestellten Schlusskurse der E.ON,- der Deutsche Lufthansa- und der VW Vzg.-Aktie werden als Startwerte für das Zertifikat fixiert. Bei 55 Prozent der Startwerte werden die Basispreise und Barrieren liegen. Die Tilgungsschwellen befinden sich am ersten Beobachtungstag (5.11.19) bei 100 Prozent der Startwerte und verringern sich an den folgenden, nunmehr im Jahresabstand angesetzten Beobachtungstagen um jeweils 5 Prozent.

Notieren alle drei Aktien an einem Beobachtungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Tilgungsschwelle, dann wird das Zertifikat mit dem Nennwert von 100 Prozent und einer Zinszahlung in Höhe von 6,10 Prozent zurückbezahlt. Wird ein Aktienkurs an einem der Beobachtungstage zwischen der Barriere und der Tilgungsschwelle gebildet, dann gelangt nur der Zinskupon zur Auszahlung und die Laufzeit des Zertifikates verlängert sich zumindest bis zum nächsten Beobachtungstag. Unterschreitet ein Aktienkurs an einem der Stichtage die Barriere, dann entfällt die Zinszahlung. Notieren an einem der nachfolgenden Beobachtungstage oder am letzten Bewertungstag alle Aktien wieder oberhalb der Barrieren, so werden entfallene Zinszahlungen nachgezahlt.

Befinden sich die Aktienkurse am Bewertungstag (5.11.24) auf oder oberhalb der bei 55 Prozent der Startwerte liegenden Barrieren, dann wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis und den ausstehenden Zinszahlungen zurückbezahlt. Liegt an diesem Tag zumindest ein Aktienkurs unterhalb der Barriere, so wird die Rückzahlung des Zertifikates mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. In diesem Fall wird der Airbag seine verlustmindernde Wirkung entfalten. Angenommen, das Zertifikat wird durch die Lieferung von E.ON-Aktien getilgt und der Startwert der E.ON-Aktie wäre bei 9,50 Euro ermittelt worden, dann erhielten Anleger bei einem Zertifikat ohne Airbag 105,26315 Aktien je Nennwert von 1.000 Euro zugeteilt. Da sich die Anzahl der zu liefernden Aktien beim Airbag-Zertifikat vom Basispreis (beim Aktienkurs von 9,50 Euro läge der Basispreis bei 5,225 Euro) ableitet, erhielten Anleger in diesem Fall 191,838755 Aktien geliefert, wobei der Gegenwert des Bruchstückanteiles ausbezahlt wird.

Das DekaBank-Multi Express-Zertifikat Memory mit Airbag 11/2024, maximale Laufzeit bis 24.7.24, ISIN: DE000DK0RNY9, kann noch bis 7.9.18 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Zertifikat ermöglicht einen Bruttojahresertrag von 6,10 Prozent pro Beobachtungsperiode, wenn die E.ON-, die Deutsche Lufthansa-, und die VW Vzg.-Aktie am 5.11.24 auf oder oberhalb der am 7.9.18 ermittelten Basispreise notieren.

Quelle: zertifikatereport.de