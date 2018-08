HYPOPORT ist die zweite Fintech-Firma im deutschenImmobilienmarkt mit beeindruckender Entwicklung und steht vor einer entscheidenden nächsten Hürde: Unter der Dachmarke SMART INSURTECH baut HYPOPORTerstmalig eine Versicherungsplattform auf. Damit können alle Marktteilnehmer, also rd. 200 deutsche Versicherungsgesellschaften, miteinander per Netz sämtlicheneuen Geschäfte abwickeln. Über die Volumina gibt es noch keine Einzelheiten, aber angesichts der Größe des Marktes geht es um Milliarden. Die sich daraus ergebendenPerspektiven für HYPOPORT lassen Erwartungen zu, die in die Größenordnungen von WIRECARD gehen und weiter. 1,1 Mrd. € Marktwert enthalten also das ähnliche Potenzial. Das erste Anfanglimit: 150/155 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 34 vom 25.8.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info