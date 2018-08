Constantin Medien AG: Constantin Medien übernimmt Mehrheit an Sportberatungsagentur Match IQ DGAP-News: Constantin Medien AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Constantin Medien AG: Constantin Medien übernimmt Mehrheit an Sportberatungsagentur Match IQ 24.08.2018 / 09:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Constantin Medien übernimmt Mehrheit an Sportberatungsagentur Match IQ * Ausbau Leistungsspektrum im Sportbereich mit Event-Kompetenz von Match IQ * Daniel von Busse und Stephan Katzmann bilden ab sofort gemeinsam mit Gründer Nicholas MacGowan von Holstein die Geschäftsführung von Match IQ * Olaf Schröder: "Match IQ passt mit seiner Event-Kompetenz hervorragend in unser Portfolio. Dank der Erweiterung unseres Leistungsspektrums können wir Partnern und Kunden künftig sämtliche Dienstleistungen im Sportbereich anbieten - und so neue Erlösfelder in der Kreation, Organisation, Medialisierung und Vermarktung von Events schaffen." Ismaning, 24. August 2018 - Constantin Medien baut Sportgeschäft weiter aus: Die Constantin Medien AG hat über ihr Tochterunternehmen Constantin Sport Holding GmbH die Mehrheit an der Match IQ GmbH übernommen. Die Sportberatungsagentur mit Sitz in Hamburg fokussiert sich aktuell auf folgende Geschäftsfelder: Zum einen die Organisation von Trainingslagern und Testspielen namhafter deutscher Fußballklubs wie Schalke 04, Eintracht Frankfurt oder dem VfL Wolfsburg sowie internationaler Spitzenklubs wie dem FC Porto, Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven. Zum anderen setzt Match IQ die mediale Verwertung der Testspiele um und organisiert Turniere oder Testspiele. Ihre Kernkompetenz hat die Agentur im Bereich Eventplanung, -organisation und -umsetzung. Bereits seit einigen Jahren arbeiten die Sport1 GmbH, ebenfalls ein Tochterunternehmen der Constantin Medien AG, und die Match IQ GmbH bei der Übertragung von Testspielen erfolgreich zusammen. Durch den erweiterten Aufbau einer Events-Abteilung ist künftig auch die Kreation neuer Events geplant, auch außerhalb des Fußballs, die aus einer Hand organisiert, medialisiert und vermarktet werden. Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: "Mit Match IQ begrüßen wir ein weiteres neues Mitglied in der Constantin Medien-Gruppe. Die innovative Sportberatungsagentur passt mit ihrer Event-Kompetenz hervorragend in unser Portfolio. Über unsere Tochtergesellschaften SPORT1, SPORT1 MEDIA, MAGIC SPORTS MEDIA sowie PLAZAMEDIA und LEiTMOTiF decken wir bereits die gesamte Wertschöpfungskette im Sportmedienbereich ab. Dank der Erweiterung unseres Leistungsspektrums können wir Partnern und Kunden künftig sämtliche Dienstleistungen im Sportbereich anbieten - und so neue Erlösfelder in der Kreation, Organisation, Medialisierung und Vermarktung von Events schaffen." Gründer Nicholas MacGowan von Holstein bleibt der Geschäftsführung von Match IQ erhalten Die Geschäftsführung von Match IQ bilden ab sofort Daniel von Busse, Stephan Katzmann und der Match IQ-Gründer Nicholas MacGowan von Holstein, der bislang alleiniger Geschäftsführer war. Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, und Stephan Katzmann, kaufmännischer Geschäftsführer der Sport1 GmbH, der Sport1 Media GmbH, der Magic Sports Media GmbH sowie der PLAZAMEDIA GmbH und der LEITMOTIF Creators GmbH, übernehmen die Aufgabe zusätzlich zu ihren bisherigen Tätigkeiten im Constantin Medien-Konzern. Über Match IQ Match IQ berät als offizieller und langfristiger Partner mehrere Bundesligavereine im Bereich Internationalisierung, Spieltags-Abwicklung, sowie bei der Entwicklung, Akquise und Umsetzung von Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen. Die 2013 gegründete Agentur mit Sitz in Hamburg vertritt die Interessen der Klubs auf dem Markt mit dem Ziel, die sportliche Saisonvorbereitung zu optimieren und gleichzeitig neue Plattformen zu schaffen, um ungenutzte Potenziale für Sponsoren und Fans zu aktivieren. Dabei greift Match IQ auf ein internationales Netzwerk zurück und kreiert gemeinsam mit den Klubs und Sponsoren neue Ansätze, um wirtschaftliche Mehrwerte zu generieren. Match IQ entwickelt darüber hinaus innovative Sportmarketing-Konzepte für Vereinsmarken, Verbände, Rechteinhaber und Sponsoren. 