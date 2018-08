Pressemitteilung der Constantin Medien AG:

Ausbau Leistungsspektrum im Sportbereich mit Event-Kompetenz von Match IQ

Daniel von Busse und Stephan Katzmann bilden ab sofort gemeinsam mit Gründer Nicholas MacGowan von Holstein die Geschäftsführung von Match IQ Olaf Schröder: "Match IQ passt mit seiner Event-Kompetenz hervorragend in unser Portfolio. Dank der Erweiterung unseres Leistungsspektrums können wir Partnern und Kunden künftig sämtliche Dienstleistungen im Sportbereich anbieten - und so neue Erlösfelder in der Kreation, Organisation, Medialisierung und Vermarktung von Events schaffen."

Constantin Medien baut Sportgeschäft weiter aus: Die Constantin Medien AG hat über ihr Tochterunternehmen Constantin Sport Holding GmbH die Mehrheit an der Match IQ GmbH ...

