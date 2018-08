Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Michael Huttner sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie aktuell eine günstige Einstiegschance in die Papiere des Versicherungskonzerns. Der Abschlag zum inneren Wert sei historisch hoch - gerade mit Blick auf den Marktwert der Tochter Hannover Rück./ag/zb Datum der Analyse: 24.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

