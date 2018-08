Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts014/24.08.2018/10:00) - pressetext hat sich ein Facelift verpasst. Der fünfte Relaunch der Webseite, seit der Gründung der auf Presseversand spezialisierten Nachrichtenagentur im Jahr 1997, orientiert sich an den neuen Nutzungsgewohnheiten der User. Dabei wurden bewährte benutzerfreundliche Features für Kunden und Anwender beibehalten. "Motiviert durch viele Anregungen haben unsere Mitarbeiter einen neuen pressetext ins Leben gerufen. Wir sind auf den neuen Web-Auftritt sehr stolz. User und Kunden haben durch das responsive Webdesign jetzt einen noch schnelleren Zugriff auf Top-News und mehr Service-Funktionen", sagt pressetext-Geschäftsführer Dr. Franz Temmel. Drei News-Kategorien Im Zuge der umfassenden Neugestaltung der Webseite - insbesondere der Hervorhebung der drei News-Kategorien Unternehmensmeldungen, Redaktionelle Nachrichten und IR-News auf der Startseite - ändert sich auch das Corporate Design von Rot zu Business-Blau. Der Aufbau der neuen Webseite ist gegenüber ihrem Vorgänger zudem erheblich schneller. Die Entwicklung des aufwendigen neuen Relaunches startete bereits vor über einem Jahr. Hierbei hat pressetext Wünsche und Anregungen von Kunden, Partnern und Usern gesammelt, ausgewertet und als Grundlage für die Überarbeitung der Seite genutzt. Twitter im Zentrum Auch in Sachen Social-Media-Footprint setzt pressetext neue Akzente und konzentriert sich künftig auf seine Kernkompetenz. Nach umfangreicher Prüfung der einzelnen Angebote fokussiert sich die Agentur auf den nachrichtenspezialisierten Twitter-Dienst und integriert Facebook und Co bis auf Weiteres nicht mehr in seinem Nachrichten-Portal. Mit pressetext erreichen Unternehmen alle maßgeblichen Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz und über den Mediensatelliten 250 Medien- und Verlagshäuser von Printmedien, TV und Radio, Online-Medien und Nachrichtenagenturen. 100.000 Abonnenten und ein starkes internationales Partnernetzwerk von AFP über Bloomberg, Dow Jones, Thomson Reuters bis hin zu Factiva, Genios sowie Suchmaschinen wie Google und auch Twitter zählen zum Nachrichtennetzwerk von pressetext mit seiner Top-Reichweite. "Mit seinem neuen Web-Auftritt unterstreicht pressetext als reichweitenstärkster Nachrichtenverbreiter im DACH-Raum seine marktführende Position", resümiert pressetext-Chef Temmel. (Ende) Aussender: pressetext corporate news Ansprechpartner: Florian Fügemann Tel.: +43 1 81140-313 E-Mail: fuegemann@pressetext.com Website: www.pressetext.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180824014

