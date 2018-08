München (ots) -



- GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie gibt dem 520 PS starken Renn-Elfer auf dem Nürburgring die Sporen. - Außerdem: Det sucht für Sabine, Die 24h von Le Mans, Rückfahrkamera zum Nachrüsten, Versteigerung in Chemnitz und VW Touareg und Volvo XC90 im Vergleich - Sendetermin: Sonntag, 26. August 2018, um 18:00 Uhr bei RTL II



Vier Liter Hubraum, 520 PS und 312 km/h Spitze - das Alles zum Basispreis von 195.000 Euro: Schon auf dem Papier ist der neue Porsche 911 GT3 RS eine Macht. Aber was macht den RS eigentlich so krass? Warum fährt er noch mal deutlich schärfer ums Eck als ein Serien-Elfer? Ein Unterschied liegt sicher auch in seinem Sechszylinder-Boxermotor, der im Gegensatz zum "normalen" Serienbruder auf eine Aufladung via Turbolader verzichtet. Der Saugmotor im RS holt noch selber Luft - und dreht bei Bedarf irrwitzige 9.000 Mal die Minute. Im direkten Vergleich mit einem 370 PS starken Einstiegs-Elfer muss der GT3 RS zeigen, was unter seinem gewaltigen Heckflügel steckt.



GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht diesmal ein Auto für Sabine. Als angehende Grundschullehrerin braucht sie genügend Platz und vier Türen, außerdem wünscht sie sich eine Sitzheizung. Sparsam soll das Vehikel natürlich auch sein. Und 4.000 Euro Budget hat Det zur Verfügung - nicht gerade viel, um ein gutes Auto zu finden. Dennoch treibt er drei passende Kandidaten auf. Doch welcher ist jetzt der Richtige für Sabine?



Beim diesjährigen Langstrecken-Klassiker von Le Mans gehen 60 Autos ins Rennen. Nach 19 Jahren Pause gibt es dabei auch ein Comeback für BMW. In der GTE Klasse bringen die Bayern zwei neue M8 an den Start. Keiner der beiden Rennwagen hat bisher aber ein 24h Rennen bestritten. Trotzdem gilt das Ziel: ein Platz auf dem Treppchen. Aber ob das tatsächlich gelingt?



Teuer versus günstig: GRIP möchte wissen, welche Rückfahrkamera zum Nachrüsten tatsächlich etwas taugt. Wir schicken zwei Tester los und klären die Frage: ist teuer auch tatsächlich besser?



Autoversteigerungen sind beliebt wie nie: Händler kaufen die PKW und hoffen beim späteren Wiederverkauf auf einen guten Gewinn. Privatpersonen hingegen suchen für sich oder ihren Partner einen günstigen fahrbaren Untersatz. Die meisten Autos in Chemnitz sind ausrangierte Behördenfahrzeuge. Welche Chancen hat man hier als absoluter Neuling mit kleinem Budget? GRIP hat die Schnäppchenjäger in Chemnitz begleitet.



Das Oberklasse-SUV-Duell heißt VW Touareg gegen Volvo XC90. Beide kosten in der Basis rund 60.000 Euro. GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann ist mit den SUV Flaggschiffen unterwegs und will herausfinden, wer mehr Power hat und die bessere Performance bietet. Bei wem ist das Geld besser angelegt?



"GRIP - Das Motormagazin" am 26. August 2018 um 18:00 Uhr bei RTL II



Über "GRIP - Das Motormagazin":



Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.



