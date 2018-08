Wirft man einen Blick auf die Perfomanceliste des TecDAX des zurückliegenden Monats, so findet man an der Spitze zwei Biotechwerte: Es führt mit einem Plus von 21,5 Prozent die Aktie von Medigene, gefolgt mit einem Plus von 19,8 Prozent von der Aktie von Evotec. Deutlich abgeschlagen ist mit Morphosys hingegen ein weiterer Biotech-Wert. Er hat im zurückliegenden Monat mehr als 15 Prozent verloren und ist damit hinter SLM Solution und Aixtron der drittschwächste Wert im TecDAX. Doch hier gibt es keinen Grund zur Panik. Die Morphosys-Aktie hatte sich in den Monaten zuvor so stark entwickelt, dass eine Korrektur überfällig war. Noch immer ist der Wert mit plus 75 Prozent der fünftbeste Wert im Index im Jahresvergleich. Und auch fundamental stimmt bei Morphosys weiter alles. Die jüngsten Meldungen waren überzeugend. Zudem befindet sich die Zulassung des am weitesten fortgeschrittenen eigenen Projekts MOR208 in Reichweite. Im kommenden Jahr dürfte hier der Zulassungsantrag gestellt werden. Noch nicht investierte Anleger können die derzeitige Korrekturphase zum Einstieg nutzen.

