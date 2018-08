Gleich zweimal in wenigen Wochen musste Continental bei seinen Zielen zurückrudern. Dem eingeschränkten Geschäftsausblick bei der Vorlage der Halbjahreszahlen folgte am Mittwoch eine erneute Umsatz- und Gewinnwarnung. Die Nachfrage in China und Europa sei schwächer als erwartet. Die Conti-Aktie stürzte von 186 Euro um gut 17 Prozent auf 153,35 Euro am Donnerstag ab. Heute gehören die Autozulieferer zu den Tagesgewinnern im DAX. Doch neue Rücksetzer sind weiterhin möglich.

