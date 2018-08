Hat der Dax-Konzern die Prozessrisiken in den USA unterschätzt? Bayer-Boss Baumann deutet in einem Interview an, dass er nicht mit einer so großen Klagewelle wegen des umstrittenen Glyphosats gerechnet habe. "Man muss aber auch sehen, dass zum damaligen Zeitpunkt der Umfang der Klagen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen, noch gar nicht absehbar war", sagte Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender ...

