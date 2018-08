Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta023/24.08.2018/12:10) - Der Vorstand der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft hat heute den Beschluss gefasst, im Rahmen der Aufstellung des Zwischenabschlusses zum 30. Juni 2018 die Bewertung des Immobilienbestandes anzupassen.



Aus der Anpassung der Bewertung ergibt sich unter Berücksichtigung von unterjährigen Investitionen ein positiver Ergebniseffekt vor Steuern von EUR 50,0 Millionen.



Hintergrund ist, dass im Auftrag der Konzernmutter, der Summit-Gruppe, zum Stichtag 30. Juni 2018 eine Bewertung des Immobilienbestandes durch einen unabhängigen Gutachter vorgenommen worden ist und die Bewertungsergebnisse dem Vorstand der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft zur Verfügung gestellt worden sind. Der Vorstand ist nach der Überprüfung der vom Gutachter ermittelten Wertansätze zu dem Ergebnis gelangt, im Rahmen der Aufstellung des Halbjahresabschlusses die Bewertung anzupassen. Der vollständige Halbjahresabschluss der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft wird am 28. August 2018 veröffentlicht.



Berlin, den 24. August 2018



Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Deutsche Real Estate AG Adresse: Oudenarder Straße 16, Aufgang 13, 13347 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 30 2400864-0 E-Mail: ir@drestate.de Website: www.drestate.de



ISIN(s): DE0008055021 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg, Berlin; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1535105400699



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 24, 2018 06:11 ET (10:11 GMT)