Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Hannover Rück anlässlich des bevorstehenden Wechsels an der Führungsspitze auf "Halten" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Rückversicherer habe die Nachfolge des bisherigen Konzernchefs Ulrich Wallin geräuschlos geregelt, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hannover Rück gewinne mit dem Swiss-Re-Vorstand Jean-Jacques Henchoz einen erfahrenen Manager, der als Externer neue Impulse liefern könne./edh/ajx Datum der Analyse: 24.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-08-24/12:49

ISIN: DE0008402215