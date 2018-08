TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank: Tradegate AG wächst zum Halbjahr kräftig DGAP-News: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank: Tradegate AG wächst zum Halbjahr kräftig 24.08.2018 / 13:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 24. August 2018 Tradegate AG wächst zum Halbjahr kräftig Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank konnte im 1. Halbjahr gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres wieder ein kräftiges Umsatzwachstum verzeichnen. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg um 25,20 % von 13,163 Mio. EUR im Vorjahr auf nun 16,480 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte sich im ersten Halbjahr um 25,58 % auf 11,478 Mio. EUR. Getragen war das Geschäftsergebnis von erfreulichen Umsatzanstiegen an der Tradegate Exchange. So stieg die Transaktionszahl, die die Tradegate AG als Market Specialist in Aktien und ETFs an der Tradegate Exchange getätigt hat, um 27,87 % auf 8.702.015 Trades im 1. Halbjahr. Das entsprechende Handelsvolumen stieg um gut 30 % auf 58,9 Mrd. EUR. Der Ausblick für das Gesamtjahr fällt etwas verhaltener aus. In den Monaten Juli und August hat sich das Wachstum auf etwa 18 % gegenüber den Vergleichsmonaten des Vorjahres eingependelt. Das vierte Quartal war im Jahr 2017 außerordentlich umsatzstark, so dass in diesen Monaten auch Umsatzrückgänge nicht überraschend wären. Der gesamte Halbjahresbericht kann im Internet unter www.tradegate-ag eingesehen oder auch in gedruckter Form bei der Gesellschaft angefordert werden. Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank: Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. sechstausend Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ,Berliner Effektenbank' exklusives Private Banking. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 - 890 21-145 E-Mail: chughes@tradegate.de 24.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 89021120 Fax: +49 (0)30 89021121 E-Mail: htimm@tradegate.de Internet: www.tradegate.de ISIN: DE0005216907 WKN: 521690 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717339 24.08.2018

ISIN DE0005216907

AXC0147 2018-08-24/13:06