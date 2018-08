Rekordumsatz beim BVB: Wie der börsennotierte Ballspielverein aus Dortmund heute meldet, summieren sich die Einnahmen für das Geschäftsjahr 2017/2018 auf 536,0 Millionen Euro - so viel wie noch nie zuvor (2016/2017: 405,7 Mio. Euro). Als Überschuss verbucht der BVB 28,5 Millionen Euro nach 8,2 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Aktie macht einen kleinen Freudensprung. Ganz so viel hatten Investoren offensichtlich nicht erwartet. Allerdings ist das Ergebnis durch "Sondereffekte" beeinflusst. Dribbelkünstler Dembélé ging für 105 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen an den FC Barcelona und 30-Tore-Mann Pierre-Emerick Aubameyang an den FC Arsenal für knapp 64 Millionen Euro.

Deutscher Meister 2018/2019? - Unter dem neuen Trainer Favre rechnen viele Experten dem BVB Chancen auf die ...

