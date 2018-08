Berliner Effektengesellschaft AG: Berliner Effektengesellschaft Konzern wächst zum Halbjahr kräftig DGAP-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Berliner Effektengesellschaft AG: Berliner Effektengesellschaft Konzern wächst zum Halbjahr kräftig 24.08.2018 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 24. August 2018 Berliner Effektengesellschaft Konzern wächst zum Halbjahr kräftig Die Berliner Effektengesellschaft AG konnte das Konzern-Halbjahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr erfreulich steigern. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit erhöhte sich um 27,52 % auf 16,641 Mio. EUR, der Jahresüberschuss nach Steuern um 28,95 % auf 11,648 Mio. EUR. Getragen war das gute Ergebnis im Wesentlichen durch die Konzerntochtergesellschaft Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, die entsprechende Umsatzzuwächse von 27,87 % bei den Transaktionen und gut 30 % bei dem Handelsvolumen als Market Specialist an der Tradegate Exchange verzeichnen konnte. Der Halbjahresbericht kann im Internet unter www.effektengesellschaft.de eingesehen oder in gedruckter Form bei der Gesellschaft angefordert werden. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 - 890 21-145 Telefax: 030 - 890 21-134 E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de 24.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Berliner Effektengesellschaft AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 890 21-100 Fax: 030 - 890 21-199 E-Mail: info@effektengesellschaft.de Internet: www.effektengesellschaft.de ISIN: DE0005221303 WKN: 522130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717345 24.08.2018

ISIN DE0005221303

AXC0148 2018-08-24/13:11