SLEEPZ AG unterzeichnet Termsheet zur Übernahme der URBANARA GmbH DGAP-Ad-hoc: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung SLEEPZ AG unterzeichnet Termsheet zur Übernahme der URBANARA GmbH 24.08.2018 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 SLEEPZ AG unterzeichnet Termsheet zur Übernahme der URBANARA GmbH Berlin, 24.08.2018 - Die SLEEPZ AG hat sich heute mit den Hauptgesellschaftern der URBANARA GmbH auf ein Termsheet zur 100%igen Übernahme des Berliner Online-Händlers URBANARA GmbH (www.urbanara.de) verständigt. Das Unternehmen fokussiert sich unter der Eigenmarke URBANARA auf Heimtextilien und Wohnaccessoires und erwirtschaftet einen Umsatz im oberen einstelligen Mio. EUR Bereich. Die Übernahme soll gegen Ausgabe von Aktien der SLEEPZ AG in Form einer Sacheinlage erfolgen. Hierbei wurde der Aktienpreis der SLEEPZ AG mit 1,20 EUR festgelegt, die Bewertung der URBANARA GmbH - nach Wandlung von ausstehenden Wandeldarlehen über 1,1 Mio. EUR - auf 6,2 Mio. EUR. Im Falle weiterer Finanzierungen bei URBANARA vor Übernahme durch SLEEPZ kann es zu Anpassungen bei der Unternehmensbewertung kommen. Die finale Bewertung erfolgt mit Bestätigung durch ein noch zu beauftragendes Sacheinlagegutachten. Auf Basis der aktuellen Bewertung führt die Transaktion zur Ausgabe von knapp 5,2 Mio. neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der SLEEPZ AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Sacheinlage bei der SLEEPZ AG. Das Termsheet steht unter einer Reihe weiterer aufschiebender Bedingungen, insbesondere dem befriedigenden Abschluss der bereits begonnenen Due Diligence und der Aufnahme der für die SLEEPZ-Gruppe und die URBANARA notwendigen Wachstumsfinanzierung im Rahmen der laufenden Wandelanleiheplatzierung der SLEEPZ AG. Es wird angestrebt, bis Ende September 2018 zu einer vertraglichen Einigung zu kommen. Mitteilende Person: Oliver Borrmann, Vorstand Kontakt: Corinna Riewe, + 49-30-20305567, cr@sleepz.com 24.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SLEEPZ AG Schlüterstraße 38 10629 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 305-0 Fax: +49 (0)30 20 305-555 E-Mail: ir@sleepz.com Internet: www.sleepz.com ISIN: DE000A2E3772, DE000A2E4L59 WKN: A2E377, A2E4L5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717343 24.08.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2E3772 DE000A2E4L59

AXC0166 2018-08-24/14:00