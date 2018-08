Durch die Übernahme von Match IQ wird das Sportgeschäft von Constantin komplettiert. Der eigene Sender Sport1 arbeitete schon länger mit der Agentur.

Die Constantin Medien AG baut ihr Fußball-Geschäft mit einer Sport-Beratungsagentur aus. Man habe die Mehrheit an der Hamburger Match IQ übernommen, teilte der Medienkonzern am Freitag in Ismaning bei München mit.

Constantin steigt damit in die Organisation von Sportereignissen ein. Match IQ plant den Angaben zufolge Trainingslager und ...

