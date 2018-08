In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Juli deutlich gefallen. Der gesamte Auftragseingang lag 1,7 Prozent unter dem Vormonatsniveau, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 1,0 Prozent erwartet. Der Anstieg im Vormonat wurde von 0,8 auf 0,7 Prozent revidiert.

Ohne schwankungsanfällige Transportgüter stiegen die Aufträge im Juli um 0,2 Prozent. Auch das lag unter den Markterwartungen von plus 0,5 Prozent.

Die Aufträge für Kapitalgüter (ohne Militär und Flugzeuge) stiegen dagegen deutlich um 1,4 Prozent. Die Kapitalgüter gelten unter Ökonomen als Richtschnur für die Investitionsnachfrage der Unternehmen, die wiederum mit entscheidend für das gesamtwirtschaftliche Wachstum ist.

Die Entwicklung im Überblick

Juli Prognose Vormonat

Auftragseingang -1,7 -1,0 +0,7r

Ex Transport +0,2 +0,5 +0,1r

zivile Kapitalgüter +1,4 +0,5 +0,6r°

(Angaben in Prozent, r=revidiert)

