Petro Welt Technologies AG: Kreditverlängerung wird die Liquidität, finanzielle Flexibilität und positives Kredit-Rating laut Moody's stärken DGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Rating Petro Welt Technologies AG: Kreditverlängerung wird die Liquidität, finanzielle Flexibilität und positives Kredit-Rating laut Moody's stärken 24.08.2018 / 14:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Keine Schulden, die in den nächsten vier Jahren fällig werden. Das stärkt die Möglichkeiten des Konzerns, das Working Capital zu steuern und die Liquidität zu sichern. * Der neue Zinssatz liegt bei 3,42% (bisher 4,00%) über dem 6-Monats-EURIBOR, was die Bedingungen für den Schuldendienst verbessert. * Die Gesellschaft hat keine weiteren finanziellen Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der aufgelaufenen Zinsen für das Darlehen in Höhe von EUR 14 Mio. und der aktivierten Operating-Leasingverträge im Rahmen der Standardanpassungen von Moody's in Höhe von EUR 5 Mio. Wien, 24. August 2018 Am 11. Juli 2018 unterzeichnete die Gesellschaft einen Anpassungsvertrag zum Darlehen in Höhe von 100 Mio. EUR, der eine Verzinsung von 3,42% über dem 6-Monats-EURIBOR und eine Verlängerung der Laufzeit des Darlehens bis zum 31. Dezember 2022 vorsieht. Trotz des Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr 2018 um 12,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durch die unerwartete Widerrufung von bereits vertraglich vereinbarten Mengen mehrerer wichtiger Kunden im Mai und Juni 2018 und einer entsprechenden Aktualisierung der Umsatzerwartung von EUR 340 auf EUR 313 Mio. für das Gesamtjahr stellt Moody's fest, dass das Unternehmen weiterhin einen starken Cashflow generieren kann, der ausreicht, um alle finanziellen Verbindlichkeiten einschließlich Schuldendienst zu decken. Der operative Cashflow stieg um 97,8% von 13,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und erreichte 27,5 Mio. Euro im Zeitraum Januar bis Juni 2018. Die verfügbare Liquiditätsposition, die sich aus flüssigen Mitteln und Bankeinlagen zusammensetzt, stieg um 4,5% und belief sich zum 30. Juni 2018 auf 140,5 Mio. EUR gegenüber 134,4 Mio. EUR zum 31. Dezember 2017. Unter Berücksichtigung der verbesserten Bedingungen für den Schuldendienst und der zukünftigen Investitionspläne zur Erweiterung der Produktionskapazitäten bestätigt der Konzern seine finanzielle Flexibilität. Quelle: https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1139076 Kontakt: Martin Wende (Grayling Austria GmbH) IR contact T: +43 1 524 4300 0 | M: +43 664 605 08 806 martin.wende@grayling.com 24.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20 - 0 Fax: +43 1 535 23 20 - 20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 WKN: A0JKWU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717407 24.08.2018

ISIN AT0000A00Y78

AXC0182 2018-08-24/15:00